Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, опублікувала яскраві фото

Нову фотосесію вона запостила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На серії знімків співачка одягнена в червону сукню, що підкреслює її кругленький животик, джинсову куртку з воланами і червоний капелюх. Джамала не полінувалася і зробила собі макіяж, що додало фотосесії особливої пікантності.

«Йшов не знаю який день самоізоляції, але дуже хотілося гарно одягатися і бути красивою. І я вбралася на вихід до вас! Перед цим розібравши всі шафи з речами, книгами, косметикою», - написала співачка.

За годину фото зірки зібрали понад 7 тисяч лайків. Підтримали Джамалу колеги Надя Дорофєєва та Юлія Саніна, які теж залишили лайк під постом. Шанувальники в захваті від нового образу зірки.

«Гарна», «Коли наводиш порядок в шафах, то і в думках теж виходить порядок)», «Будьте щасливі і здорові», «Класний образ. Красоточка! Вам дуже до лиця», «Клас, така весняна Джамала», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джамала поділилася знімком в яскравому червоно-білому платті, джинсовій куртці і черевиках. Зірка в черговий раз засвітила свій круглий животик. Артистка позувала на вулиці, стоячи на балконі. Вітер розвіював її волосся.

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