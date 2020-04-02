Українська співачка Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, зізналася, що їй важко зменшити обороти в роботі

Артистка опублікувала пост, в якому позувала в рожевій сукні, пише Politeka.net.

Наряд обтягнув великий животик української знаменитості, а також пишні форми. Сукня не тільки облягала тіло, але і привідкрила вид на плечі. Її образ завершували різні прикраси.

Джамала позувала на підлозі, приклавши руку до животика. Вона підняла підборіддя в бік і заплющила очі. При цьому її волосся було розпущене і спустилося з плечей.

В пості зірка зізналася, що перша вагітність була нею проведена в роботі. Також артистка активно займалася спортом і зустрічалася з друзями. Зараз, як і тоді, зірці важко зменшити обороти і проводити весь час вдома через карантин. На даний момент життя артистці більш активне в режимі онлайн.

Також співачка розповіла, що на останніх місяцях вагітності відчуває два дискомфорту.

"У мене дві складності: сон (ніяк не можеш комфортно влягтися) і сухість шкіри! Ти розтягуєшся як куля і думаєш, більше нікуди 😂😂😂 В першу вагітність я багато уваги приділяла догляду за шкірою, тому що дуже боялася розтяжок", - написала артистка.

Зірка використовувала спеціальний засіб проти розтяжок, проте поки не зрозуміла, що допомогло: він або генетика.

Лише за 10 хвилин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів. Люди не тільки робили компліменти артистці, але і стали вгадувати стать майбутньої дитини, деякі подумали, що знову буде хлопчик.

"Перебувати вдома в такий період - це просто нестерпно😔", "Квіточка 🎀", "Доню чекаєш", "Цікаво все це читати! Ви така незвичайна😻 бережіть себе і своїх дітей ❤️", "Ой, які ви вже😍 Такий живоооотик😍 Вам так пасує вагітність 🙏🏻❤️", "Яка милашка, краса!!!👍", " Знову хлопчик", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, вагітна Джамала без макіяжу показала, як розважається будинку

А ще Politeka писала, що вагітна Джамала блиснула животом в легкому платті

Також Politeka повідомляла, що вагітна Джамала у всьому червоному посвітила кругленьким черевом