Жена хореографа Влада Ямы Лилиана поделилась с поклонниками пикантным снимком

На своей странице в Инстаграм женщина опубликовала фото в соблазнительном наряде, передает Politeka. Лилиана выбрала модную объемную рубашку, которая едва прикрыла ее округлые бедра. Поверх рубашки она надела корсет, который выгодно подчеркнул тонкую талию красотки. Яма соблазнительно оперлась на ограду, выставив вперед свои длинные стройные ноги. В целом образ знойной женщины Лилиане удался.

«Оказывается это было ещё круче, чем казалось тогда. Цените моменты», - подписала женщина пост.

За 20 минут под постом Ямы оставили почти 200 лайков и несколько комплиментов.

«Красотка», «Красота. Это у вас своя кожа такая смуглая или вы ходите загорать постоянно?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 37-летний Влад Яма показал, как Лилиана развлекается на карантине. Красотка в бежевом пальто немного поиграла в баскетбол во дворе их дома. Как известно, Влад и Лилиана поженились в 2015 году, вместе они воспитывают сына. Яма несколько раз рассказывал в интервью, что при первой встрече посчитал Лилиану слишком красивой для себя. Отношения у них начались с вечеринки в честь его дня рождения, на которую случайно попала и она.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой устроили горячие танцы дома, видео взорвало сеть: "Бедные соседи".

Также Politeka писала, что Влад Яма напугал постаревшим видом, жена не сдержалась: «Жесть».