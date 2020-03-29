37-річний український хореограф, а також суддя телевізійних конкурсів талантів Влад Яма вразив глибокими зморшками і постарілим видом

Як передає Politeka.net, артист поділився відео з прогулянки по лісі разом з дружиною Ліліаною. На опублікованих кадрах в сториз на обличчя Влада світить сонце, яке видає глибокі лінії на лобі і біля очей. Зморшки хореографа зазвичай не помітити на зйомках шоу або в постах хореографа, де він або з гримом, або з фільтрами инстаграма.

Зазначимо, що за спиною Влада Ями йшла жінка з білою толстовці з написом «Жесть» і будувала пики на камеру.

«Знову в лісі», – підписав кадри хореограф, мружачись від яскравого сонця.

Нагадаємо, що зовсім недавно артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому з'явилася його дружина Ліліана Яма. Так, гаряча брюнетка в бежевому пальті трохи пограла в баскетбол. Дівчина показала ідеальний кидок, закинувши м'яч прямо в корзину. Щаслива дружина посміхалася в камеру.

Яма запитав у пості, не воскресити їм традицію прямих ефірів.

Також він пройшовся того, щоб українці готували точні питання для ефіру, такі, як кидки його дружини.

Шанувальники кинулися нахвалювати спортивний талант Ліліани. Менш ніж за добу пост зібрав більше 21 000 "лайків".

"👍🔥Оце так кидок🤘"

"Після кидка, дуже підійшли б титри: Robert B. Weide😊"

"👍 Танці, баскетбол, кулінарія... Які ще таланти відкриває Ліля"

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику: «Муркочуть від щастя».

А ще Politeka писала, що Влад Яма ошелешив новим чином, кадри облетіли мережу: "Що ти з собою зробив?".

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