37-річний український хореограф, а також суддя телевізійних конкурсів талантів Влад Яма показав, як його дружина Ліліана розважається на карантині

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала його дружина (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, гаряча брюнетка в бежевому пальто трохи пограла в баскетбол. Дівчина показала ідеальний кидок, закинувши м'яч прямо в корзину. Задоволена Ліліана посміхалася на камеру.

"А чи не воскресити нам традицію прямих ефірів? Так! Завтра о 21.00 тут. Задавайте питання під цим відео або direct і нехай вони будуть такими ж точними, як кидок моєї дружини. 🏀🥱@liliya_yama #basketball #miamiheat #heatnation", - повідомив у соцмережі Влад.

Шанувальники кинулися нахвалювати спортивний талант Ліліани. Менш ніж за добу пост зібрав більше 21 000 "лайків".

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Раніше ми розповідали, Яма, до зачіски якого всі вже звикли (у танцюриста ідеально поголена голова) нещодавно здивував перетворенням. Влад опублікував фото в Instagram, де видно, що у нього вже відростають волосся. Очевидно, зірка вирішила змінити імідж і обзавестися іншою зачіскою.

Також ми писали, що Яма не залишився в стороні від теми з коронавірусом і карантином. Знаменитість закликав співвітчизників прислухатися до вимог влади і дотримуватися карантинного режиму, а не, як зазвичай, українці сприймають те, що відбувається "та, може, пронесе".

"Якщо нам кажуть, радять, рекомендують з досвіду інших країн, давайте будемо вдома, давайте займатися спортом вдома, давайте менше ходити в гості, як би це страшно не звучало. Обов'язково прорвемося, помандруємо. Все буде круто!", - звернувся Яма.

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