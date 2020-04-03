Жена известного украинского путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко поделилась свежим селфи из автомобиля

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото с легким макияжем и шикарной укладкой, передает Politeka. Девушка смотрит в кадр и широко улыбается. На шее у нее повязан шелковый платок.

«Доброе утро», - написала звезда.

Ее геолокация показала, что Александра была на работе, на телеканале ICTV. Поклонники пришли в восторг от селфи Кучеренко. Они забросали девушку комплиментами и оставили больше 7 тысяч лайков под постом.

«Очень красивая», «Доброе утро, Солнце! И хорошего дня», «Вау! Какая волшебная улыбка :)», «Прекрасно выглядите», «Милая улыбка», «Женщина-кукла! Вы замечательная!», «Ты очаровательная», «Как же счастье украшает женщину!!», «Какая же вы красавица, Александра», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко устроила откровенную фотосессию в ванной. Модель позировала в одном белом халатике, который спустила с плеча. Звезда посветила шелковым телом, немного показав пикантные места.

Как известно, Кучеренко – обладательница титула «Мисс Украина-2016». Она работает телеведущей, при этом являясь профессиональной танцовщицей. Именно поэтому девушка приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где влюбилась в своего парнтера Дмитрия Комарова, за которого потом вышла замуж.

Напомним, что озорная Александра Кучеренко сверкнула формами в соблазнительном платье: «Хлеба и зрелищ».

Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко поразила домашним видом без макияжа: «Муж не балует?».

Также Politeka писала, что Комаров удивил домашним видео на карантине: "95% времени...".