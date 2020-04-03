Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, удивила смелым танцем в халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, Кумейко танцует в крохотном халате у себя на кухне возле холодильника, элегантно демонстрируя роскошные формы. Уточним, что все это происходит под песню MARUV «Это только между нами».

Обратим внимание, что поклонники звезды поспешили восхититься выходкой кумира.

«О боже, что это было? Красота», «потому что нельзя быть на свете красивой такой», «дрели», «супер просто!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, обескуражила откровенными фото.

Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм ряд снимков, которые не впечатлят разве что слепого. Красотка решила вспомнить апрель 2017 года, когда принимала участие в съемках для мужского глянца XXL.

Анастасия позировала в кружевном белье, томно и призывно изгибаясь во всевозможных ракурсах. А на некоторых фото звезда и вовсе избавилась от стыда, как и от любого намека на одежду - что уж прикрывать такую красоту.

Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

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