Актриса Ирина Сопонару из «Квартала 95» решила порадовать фанатов и показала снимки с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не стесняйся светиться, ведь ты солнце», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на фотографии Сопонару позирует в мокром купальнике во время отдыха. Также она указала авторство снимка. Его делала ведущая популярного шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

«Бомба», «супер!», «вау, какой крутой снимок», «очень красивая», «Это не законно быть такой как солнце», «очень красиво, как и всегда», - пишут пользователи.

До этого сообщалось, что украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", некоторое время назад отдыхала в на острове Бали .

Красотка запостила много фото с отдыха, однако некоторые так и не были опубликованы. Поэтому Сопонару решила порадовать снимками, уже вернувшись с отдыха.

Так, несколько часов назад звезда опубликовала снимок в купальнике. Красотку сняли как раз, когда она стояла в воде, а в это время ее ударила волна.

Девушка выглядела счастливой и немного удивленной. Ирина позировала открыв рот и закрыв глаза, а также откинув руки назад.

Стоит обратить внимания на откровенный купальник - с глубоким вырезом до пупка. Купальный наряд немного намок из-за воды.

Ирина дополнила пляжный образ различными украшениями.

"Только хорошие флюиды", - подписала звезда солнечное фото.

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