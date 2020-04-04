Актриса Ирина Сопонару из «Квартала 95» решила порадовать фанатов и показала снимки с отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Не стесняйся светиться, ведь ты солнце», - коротко подписан снимок.
Уточним, что на фотографии Сопонару позирует в мокром купальнике во время отдыха. Также она указала авторство снимка. Его делала ведущая популярного шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.
«Бомба», «супер!», «вау, какой крутой снимок», «очень красивая», «Это не законно быть такой как солнце», «очень красиво, как и всегда», - пишут пользователи.
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До этого сообщалось, что украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", некоторое время назад отдыхала в на острове Бали .
Красотка запостила много фото с отдыха, однако некоторые так и не были опубликованы. Поэтому Сопонару решила порадовать снимками, уже вернувшись с отдыха.
Так, несколько часов назад звезда опубликовала снимок в купальнике. Красотку сняли как раз, когда она стояла в воде, а в это время ее ударила волна.
Девушка выглядела счастливой и немного удивленной. Ирина позировала открыв рот и закрыв глаза, а также откинув руки назад.
Стоит обратить внимания на откровенный купальник - с глубоким вырезом до пупка. Купальный наряд немного намок из-за воды.
Ирина дополнила пляжный образ различными украшениями.
"Только хорошие флюиды", - подписала звезда солнечное фото.
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