Показала себя со всех ракурсов

Жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова показала себя в соблазнительном платье на берегу моря

Модель приобрела большую популярность после того, как вышла замуж за внука российской Примадонны Никиту Преснякова. Однако и до этого она активно участвовала в съемках и радовала поклонников своими фотосессиями. Сейчас Краснова продолжает наполнять контентом свою страницу в Инстаграм.

Как сообщает Politeka, модель решила поделиться с фанатами архивными кадрами, сделанными на Бали. На снимках Краснова позирует на берегу моря в романтичном белом платье оригинального фасона.

Короткое атласное платье на груди отделано под корсет, а легкие, свободные рукава и кокетливые завязки над грудью добавляют ему особого шарма. На фото модель позирует в разных ракурсах, закидывает назад волосы и кокетливо приподнимает юбку платья.

Поклонники Красновой пришли в восторг от таких по-летнему жарких снимков.

«Алена. Кто производитель сорочки?», «ты красотка!», «Прекрасная Алена», «Красавица», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что на одном из недавних снимков Краснова предстала в одной крохотной белой маечке, спустив с плеч верхнюю одежду.

Ткань майки натянулась на пышных прелестях Алены. Глубокое декольте позволило насладиться сочным видом.

Тонкие бретельки едва удерживали грудь звезды, и кажется, вот-вот соскользнут с плеч.

Завершили образ модели украшения на шее.

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