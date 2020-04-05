Теперь понятно, почему у обоих такие хорошие фигуры

Украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов показали, чем занимаются на карантине

Супруги решили позаниматься йогой и разместили соответствующий кадр в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

На фото шоумен Юри Горбунов позирует в белой футболке и черных шортах, встав на розовый коврик. Артист сложил руки на бедрах и улыбался в камеру.

В это время Катя Осадчая фотографировала, в том числе и себя. На звезде - черная маечка с розовыми полосками ткани, а на шее блестели золотые цепочки. На Кате не было макияжа, она улыбалась и выглядела свежо.

Пара была у себя дома, кроме розового коврика и мебели, можно было заметить детский яркий палас.

"Два йога, это больше одного!!", - подписал фото супург Осадчей.

За 15 часов пост Горбунова набрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Молодцы!", "Вы прекрасные люди и это правда, особенно Вы Катенька. Я Вас обожаю, и Вы Юра тоже 👍🙏❤️", "Молодцы!!! 🙏🙏", "Не йог я. Так, выеживаюсь просто.)))", "Такая гармоничная пара 😍", "👍 Это так круто вместе заниматься тем, что нравится обоим! 👏", "Вы что спортом занимаетесь", "Как Горбунову повезло с такой женщиной", "Вы крутые ❤️👏 это большое искусство жить в удовлетворении один с одним 👏🔥❤️ "," Хорошо "," Катя вы тоже занимаетесь йогой, так Юра то наверняка уже гуру йоги 😂😍", "Супер семейка))", "Горбунятко 💝", "А можно пару уроков для начинающих ??", "Снимок как с вышки пограничника", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая показала трогательный вечерний снимок. Судя по всему, звезда сделала снимок вечером, когда ее младший сын уже заснул. Телеведущая без макияжа сидела в обнимку с огромным медведем.

Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".

Также Politeka писала, что Осадчая спустила с плеч платье и показала, чем привлекла Горбунова: "Настоящая красотка!".