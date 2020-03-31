Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая порадовала поклонников образом в платье

Телеведущая опубликовала снимок, позируя в красивом наряде, пишет Politeka.net. Осадчая предстала в платье телесного оттенка с глубоким декольте. Наряд был украшен серебряными звездочками.

Платье подчеркнуло роскошные формы, а также тонкую талию.

На шее звезды блестел необычный чокер. При этом на руках Осадчей можно было заметить и другие украшения.

Модель убрала волосы назад и, улыбаясь, смотрела в камеру.

"@goloskrainy_official все,только чтобы дома на карантине не было грустно. За кого болеете?", - поинтересовалась звезда.

За 12 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Оч красивая!", "Красивая какая 😍", "Очень красивая Вы здесь)", "За Рому! Радуемся, что Тина взяла его свою команду 😍", "Катя, Вы - красавица", "Нежная и сказочная 😻", "Спасибо Тина за Романа😘", "Роман Сасанчин. Но перестаньте называть его Ромчик, любой пожалуйста. Ему это не нравится, он себя ни разу не назвал. парню 17 лет, у Вас же 2 парня. НЕ висталяйте его на посмешище "," Красавица! "," Я за Тамару, она была самая настоящая! К сожалению, оказалась на скамье несправедливо, по моему мнению ... есть слабая участница "," Кому что, а мне платье очень нравится 👍👍 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая позировала в черном блестящем платье, которое приоткрывало вид на ее нежные плечи. Также можно заметить тонкую бретельку.

На голове звезды - обруч, украшенный бусинками. Завершают образ звезды сережки.

Катя улыбается в камеру, ее глаза подчеркнуты черным карандашом.

Пользователи сети осыпали телеведущую приятными сообщениями.

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