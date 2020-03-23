Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая очаровла внешностью в красивом платье

Модель пригласила в свою студию "Світське життя" певицу MamaRika и ее мужа артиста Сергея Середу, пишет Politeka.net. Отметим, пара поженилась совсем недавно.

MamaRika и ее супруг были в белых нарядах в честь недавнего праздника, также певица держала в руке букет невесты.

Катя Осадчая позировала в черно-белом платье. Наряд имел пояс, который подчеркнул ее тонкую талию.

Также можно заметить длинный вырез внизу наряда, который открыл стройную ножку телеведущей. Осадчая позировала на красивых лодочках с тонкими шпильками. Также образ красотки дополнили светлый обруч на голове и серьги.

Все трое выглядели счастливыми, их лица озаряли улыбки.

"Сегодня все будет в лучших украинских традициях, а не всякие там Тайланды😜", - подписала фото MamaRika.

За 20 часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"🤣Фото с разряда показалось", "Красивые😍", "Серджио не заткнуть за пояс .Но, на фото-удалось", "Отличная пара", "Лучше не найти", "Вы два позитивчика😀люблю Вашу пару❤️", "Уже все посмотрели 😉", "Красотаааа😍", "Семейного счастья вам ❤", "Какие красивые 😭❤️❤️❤️", "Очень красивые 😻😻😻😻😻😻😻😻😻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ммм. Цемки-Цемки!! вы очень крутые !! люблю вас!! 😍 "," шикарные 😍😍 "," Свадьба второй день продолжается 😂 ", "вы шикарные! счастья вам! 🤗 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая обратилась к украинцам. Звезда сообщила, что сейчас люди пожилого возраста более уязвимы, поэтому попросила всех позвонить своим родственникам, чтобы спросить как у них дела.

Стоит отметить, что Осадчая выглядела на видео очень респектабельно. Она разговаривала спокойным голосом и улыбалась.

Напомним также, что Катя Осадчая надела домашнюю пижаму в клетку, рукава которой украшены перьями. На лице Осадчей нет ни грамма косметики. Похоже, именно так она ходит дома перед мужем во время карантина.

Осадчая отметила, что ей на многое не хватало времени, но зато сейчас она планирует эти пробелы восполнить.

Напомним, что Осадчая без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "Несмотря ни на что...".

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в тонкой майке похвасталась жаркими фото с подругой: Горбунов не сдержался.

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