Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая опубликовала фото в вечернем образе
Звезда представила фото, на котором заворожила своей внешностью, пишет Politeka.net.
Осадчая позировала в черном блестящем платье, которое приоткрывало вид на ее нежные плечи. Также можно заметить тонкую бретельку.
На голове звезды - обруч, украшенный бусинками. Завершают образ звезды сережки.
Катя улыбается в камеру, ее глаза подчеркнуты черным карандашом.
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Теперь понятно, чем Осадчая привлекла мужа, Юрия Горбунова - своей очаровательностью и добрым взглядом. В общем: "Настоящая красотка!".
"Мы работаем, чтобы развлекать вас субботними вечерами, пока вы все дома. Мы расскажем, как проходят карантинные будни звезд, а также покажем то, что происходило еще до объявления чрезвычайной ситуации", - подписала кадр Осадчая, представ в локации собсвенной передачи.
За 10 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.
"Спасибо вам за вашу работу!!))❤️❤️", "Сидите тоже дома, и не надо нас розважать. В стране карантин мы не работаем, а чем вы лучше нас. Так у вас в отличие,от нас есть заработная плата ежемесячная, а у меня е", "Ты бы с этих звезд деньги пособирала. Ни стыда, ни совести. Волонтеры и простой народ закупают оборудование и средства для эпидемии. Тебе хочется показывать", "А у меня её нет. Так что карантин для всех, сидите, Катя, дома и мойте руки", "👍👍👍👍 молодцы!!!", "Не останавливайтесь, молодцы) пусть Светская жизнь будет стимулом оставаться дома и смотреть 🤞", "Только у нас« чрезвычайная ситуация », а не состояние, а не пугайте))", "Какие вы молодци🤗, обожаю вас смотреть, Катя😍, такие вопросы интересны задаете 🔥🔥🔥 "," Спасибо! Смотрю постоянную Вашу передачу 💕", "Берегите себя 😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.
Напомним, что Осадчая без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "Несмотря ни на что...".
А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в тонкой майке похвасталась жаркими фото с подругой: Горбунов не сдержался.
Также Politeka сообщала, что Осадчая в "изоляции" дала совет украинцам: "Обращайте внимание на...".