Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая порадовала поклонников новым фото без макияжа

Звезда позировала у себя дома с чашкой в руках, пишет Politeka.net. Артистка предстала в белой футболке и черно-белых брюках. Наряд, хоть и свободно сидел на фигуре знаменитости, все же можно было отчетливо увидеть достоинства фигуры.

В частности, Осадчая имеет стройное тело и тонкую талию, а также пышные груди.

Катя сделала хвостик, затянув волосы назад. Она улыбалась, и выглядела свежо, несмотря на то, что на ней практически нет макияжа.

Позади Кати виднеются картины свечи и другие украшения интерьера, сама она сидит на мягкой банкетке.

"Не падать духом! Остаемся дома! Будьте здоровы 🙏🏻 делитесь, что успеваете сделать дома за день!", - написала в посте модель.

За 18 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Катюша, напомните название фильма, который вы советовали с Юрой всем посмотреть)) что то про время, эпоху.., не могу вспомнить))", "Работаю за компьютером,делаю уроки с дочкой,готовим вместе,занимаемся спортом в промежутках,вяжу дочке игрушки", "Наконец-то добралась до стирки занавесок в квартире, если б не карантин, не знаю когда бы это свершилось🙈", "Катя, Вам не жалко деревьев Что на фоне сзади", "Поесть 100500 раз😅", "Работаю из дома в обычном режими.Компьютер перевезли с работы. Поэтому очень удивляюсь, когда пишут, чем заняться на карантине)))", "Дома всегда есть работа женщине, как белка в колесе 😬", "Поиграть с детьми, проверить школьные задания и обработать замовлення💗👌", "Очень красивая 😍", "Невероятная", - написали пользователи сети.

А вот, чем занимается муж Осадчей, телеведущий Юрий Горбунов:

Напомним, что Осадчая без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "Несмотря ни на что...".

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в тонкой майке похвасталась жаркими фото с подругой: Горбунов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что Осадчая в "изоляции" дала совет украинцам: "Обращайте внимание на...".