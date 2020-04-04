Российский шоумен Александр Ревва, больше известный как Артур Пирожков, показал, чем занимался год назад

Артист поделился у себя на странице в Instagram архивной записью, сделанной во время гастролей в Вашингтоне (США) вместе с коллегой Михаилом Галустяном, передает Politeka.

В кадре комик лежит на лавочке в парке.

«Это Америка, одноэтажная, здесь очень комфортно. Нас поселили прямо на солнышке», – шутит артист.

В подписи к видео он рассказал, что 3 апреля прошлого года прилетел сюда с большим юмористическим туром «Смешной и еще смешнее».

«За весь апрель мы посетили 15 городов - Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Майами, Атланта, Детройт, Чикаго, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Кливленд, Филадельфия. И ещё на пару деньков залетели в Канаду - Монреаль и Торонто. Этот Большой Тур мы не забудем никогда!!», – пишет Ревва.

В одном из моментов видно, как Александр рассказывает американской официантке о том, что они «известные персоны», а также говорит, что «люди тут милые», на что она отвечает с улыбкой «Хорошо». Жене артиста, красотке Анжелике, такой момент не понравится, скорее всего.

В комментариях поклонники не поскупились на комплименты, однако были и те, кто не обошелся без скепсиса:

«Вашему юмору нет равных 🙌», «Крутые ребята 🤠», «Лучший исполнитель ♥️♥️♥️♥️счастья вам», «Бомж бляха 🇺🇦🔥😮», «Популярные люди блин, были бы популярные – вас бы везде узнавали... 🤦‍♂️».

Ранее мы рассказывали о том, что Ревва публично поздравил своего друга Марюса Вайсберга с днем рождения. Общее фото с режиссером он опубликовал на странице в соцсети.

Как известно, в 2013 году певице Вере Брежневой приписывали роман с Марюсом Вайсбергом, который был режиссером фильма «Любовь в большом городе», где Вера играла главную роль. На тот момент Брежнева уже была в разводе, поэтому во время съемок проводила время с Вайсбергом. СМИ тогда застали парочку в казино, где режиссер нежно обнимал и целовал певицу.

Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков без штанов похвастался интимным фото с женой: "И без Камасутры хорошо".

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва умилила редкими кадрами с дочкой: "Напали зайчики и...".