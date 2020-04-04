Российский шоумен Александр Ревва, больше известный как Артур Пирожков, показал, чем занимался год назад
Артист поделился у себя на странице в Instagram архивной записью, сделанной во время гастролей в Вашингтоне (США) вместе с коллегой Михаилом Галустяном, передает Politeka.
В кадре комик лежит на лавочке в парке.
«Это Америка, одноэтажная, здесь очень комфортно. Нас поселили прямо на солнышке», – шутит артист.
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В подписи к видео он рассказал, что 3 апреля прошлого года прилетел сюда с большим юмористическим туром «Смешной и еще смешнее».
«За весь апрель мы посетили 15 городов - Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Майами, Атланта, Детройт, Чикаго, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Кливленд, Филадельфия. И ещё на пару деньков залетели в Канаду - Монреаль и Торонто. Этот Большой Тур мы не забудем никогда!!», – пишет Ревва.
В одном из моментов видно, как Александр рассказывает американской официантке о том, что они «известные персоны», а также говорит, что «люди тут милые», на что она отвечает с улыбкой «Хорошо». Жене артиста, красотке Анжелике, такой момент не понравится, скорее всего.
В комментариях поклонники не поскупились на комплименты, однако были и те, кто не обошелся без скепсиса:
«Вашему юмору нет равных 🙌», «Крутые ребята 🤠», «Лучший исполнитель ♥️♥️♥️♥️счастья вам», «Бомж бляха 🇺🇦🔥😮», «Популярные люди блин, были бы популярные – вас бы везде узнавали... 🤦♂️».
Ранее мы рассказывали о том, что Ревва публично поздравил своего друга Марюса Вайсберга с днем рождения. Общее фото с режиссером он опубликовал на странице в соцсети.
Как известно, в 2013 году певице Вере Брежневой приписывали роман с Марюсом Вайсбергом, который был режиссером фильма «Любовь в большом городе», где Вера играла главную роль. На тот момент Брежнева уже была в разводе, поэтому во время съемок проводила время с Вайсбергом. СМИ тогда застали парочку в казино, где режиссер нежно обнимал и целовал певицу.
Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.
Как сообщала Politeka, Артур Пирожков без штанов похвастался интимным фото с женой: "И без Камасутры хорошо".
Также Politeka писала, что Анжелика Ревва умилила редкими кадрами с дочкой: "Напали зайчики и...".