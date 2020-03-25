45-летний российский комик и певец Артур Пирожков позабавил публику, показав милые семейные шалости

Как передает Politeka.net, Александр Ревва (настоящее имя артиста) поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстал на диване, в то время как домочадцы по очереди выказывают ему свою любовь и расположение.

Сначала Пирожков показал, как сильно за ним соскучилась домашняя любимица - собачка породы "чихуахуа". Четверолапая подружка "напала" на хозина и чуть ли не "до смерти" зализала. Степень милоты просто зашкаливает.

В следующем ролике Пирожков решил прикольнуться и показал, будто бы его "целует" игрушечная панда, принадлежащая, судя по всему, его дочери.

И напоследок папу нежно обняла и несколько раз поцеловала в щечку и нос младшая из двух девочек - шестилетняя Амели.

"Друзья!!! Не знаю как Вы, но я по вам очень #СОСКУЧИЛСЯ !!! Давайте сегодня в 16.00 пообщаемся в прямом эфире. Пишите свои вопросы в комментариях, а ещё кого-нибудь из вас я приглашу к себе в эфир «в гости». До скорой встречи!!! И берегите себя!!! #всемдобРА #соскучился #ааааа", - подписал кадры артист.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, за считанные часы поставив больше 80 000 "сердечек".

"Искренние чувства🔥🔥🔥"

"Какая милота. 👏💕Вы - супер!"

"Жена не ревнует?😄"

"Вас пёсик от коронАвируса дезинфицирует 😂"

"А где четвёртое видео? С Анжеликой."

"Какой чудесный песик! Прям как хозяин 😍😁"

"Боже, как мило😊😍"

Ранее мы сообщали, Пирожков выставил фото, где они с женой Анжеликой Реввой оба без штанов. Интимный кадр и подпись к нему «В Камасутре много интересных поз, жаль, у нас с женою остеохондроз" вызвали ажиотаж в сети.

«Когда забыли одеть штаны ...😂», «Займитесь йогой,любая поза нипочём будет🤣», «Очень женственно, все, как я люблю😉», «Супер❤️❤️❤️🔥», "У тебя поверим! Но у молоденькой жены.... лукавишь...🤣", - писали в комментариях.

Напомним, что аппетитная жена Артура Пирожкова посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".

А еще Politeka писала, что горячая жена Артура Пирожкова раздвинула ноги в игривой позе: «Амазонка».

Также Politeka сообщала, что жена Артура Пирожкова похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».