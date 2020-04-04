Известная певица Тина Кароль показала, как продолжает проводить время с самым любимым мужчиной

В этот раз певице удалось удивить нежными фото с единственным сыном Вениамином. Как известно, после введения карантина артистка осталась вместе с ребенком дома на изоляции, но это не помешало артистке записать новый альбом и устроить с сыном самые разнообразные развлечения, сообщает Politeka.

На представленных кадрах артистка появилась в домашнем виде – в серой кофте с черными вставками и распущенными волосами. При этом счастливая Тина решила показать, чем занимается на изоляции с сыном – Вениамин похвастался мастерством чтения на английском языке. Звездная мама в свою очередь восхитилась сыночком и показала книгу, какую он читал.



"Ого, такой быстрый, столько успел уже?" - восхитилась чтением сына артистка.

Также ранее Тина показывала, как с сыном можно провести время вместе с пользой:

«Привет! Как у меня дела – я на самоизоляции. Наверно, как и все. Это временная мера, которая поможет спасти жизни миллионов. Вот это простое правило – просто оставаться дома. И тем более, это прекрасная возможность уделить внимание своим родным и близким», - отметила она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль позирует вместе с самым любимым мужчиной – сыном Вениамином. Ребенок сделал самодельный плакат с призывом оставаться дома во время эпидемии вируса из Китая.

До этого мы писали о том, что Тина Кароль примерила на себя стильный лавандовый наряд, составив конкуренцию Вере Брежневой.

Лучшие кадры Тины с последних съемок появляются на официальном фан-аккаунте Тины. В этот раз поклонники представили наряд звезды, который также надевала и Вера Брежнева. Фанаты предложили сравнить два образа артисток и выбрать лучший.

Певицы позировали в лавандовом наряде длинной в пол, полностью расшитом пайетками и украшенное черными полосами на зоне декольте и без бретелей. При этом волосы звезд распущены, а на лицах яркий макияж.

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

Как сообщала Politeka, Кароль показала, как добиться идеальных форм тренировками: будет худее Лободы.

Также Politeka писала, что Кароль закружила Балана в соблазнительном танце, тот не удержался: "Теряем парня, поплыл...".