Российский шоумен Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева опубликовали необычное видео

Пара решила присоединиться к популярному в сети челленджу, пишет Рoliteka.net. Нужно записать интернет ролик, во время которого люди меняются одеждой и танцуют. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, видео пары начинается с того, что роскошная Ляйсан Утяшева танцует в блестящем платье с открытой спиной. Наряд подчеркнул все ее изгибы, при этом красотка красиво двигалась в такт рэп-композиции. Она извивалась, демонстрируя красивую фигуру. Тем временем супруг в желтом костюме записывал Утяшеву на видео, закрыв глаза очками.

Спустя некоторое время пара меняется местами: теперь Воля пытается повторить движения жены, надев вечернее платье. Шоумен всячески изгибался, стараясь не упустить никаких деталий, при этом засветив трусы в длинном разрезе платья.

Кадры разлетелись по сети, в том чиле они были опубликованы в одной из популярных Инстаграм-групп.

"Аааааааа это видео сделало наш вечер 😂😂😂 Ляйсан Утяшева и Павел Воля поучаствовали в #FlipTheSwitchChallenge 🌟", - написали авторы поста.

За 14 часов пост собрал почти 400 тысяч просмотров и много комментариев:

"Это самое мерзкое что я видела😳", "Какие некрасивые фигуры у обоих", "Мне одной не смешно? ", "Неприятная пара какая-то 🙈вот интуитивно противна", "Терпеть обоих не могу. Даже затошнило 😳😳😵😵", "Ну фигуры похожи кстати 👌🏻😂", "Фу мерзко и пошло🤮", "Кощей бессмертный🤣🤣", "Ляйсан - кожа да кости🤣", "Она такая секси, а Павел перестарался)))))", "Вау😍 как она двигается 🤤", "Самая лучшая пара в этом челленжде была- Jlo & Arod ❤️", "Отвратительно", "Ха-ха 😂 прикольно! Хорошая пара 👌!", "Он же гей ему не привыкать", "Пашу Волю никто не переплюнет 😂👏👍".

Напомним, что Павел Воля устроил разнос властям РФ, яркое видео.

Как сообщала Politeka, что жена Павла Воли напугала внешностью после похудения, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что постаревшая жена комика Павла Воли ужаснула сеть внешним видом: «Волосы, конечно, вырастут...».