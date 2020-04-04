Супруг российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, ошеломил поклонников дерзкой выходкой

50-летний мужчина атлетического телосложения решил в очередной раз эпатировать фанатов, опубликовав на странице в соцсети очень провокативную фотографию, передает Politeka.

На снимке Сергей позирует в спальне, стоя перед дверью на балкон. И все бы ничего, но мужчина – абсолютно голый. Несмотря на то, что к камере он повернут спиной, пикантная часть тела хорошо видна в кадре.

«Чем порадует новый день?.....Солнце)))) - уже неплохо...😃 Всем ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВОМЫСЛИЯ!», – подписал он снимок.

В свою очередь поклонники артиста разделились на два лагеря. Одни в восторге от фигуры звезды и его смелости, другие же прямым текстом говорят о том, что если в стране все плохо, то это не повод демонстрировать задницу, а также взывают к совести и чувству стыда стриптизера, на которого равняется его 18-летний сын.

«Какие булочки на завтрак 😉», «И правда, в мире сейчас Ж*ПА😂,правда, не такая красивая 😂😂😂», «Неужели самому не стыдно? Уже сын взрослый. Понимаем, в мире с этим вирусом ж*па, но не с вашим задом. Хоть постеснялся бы», «Очень красивая мужская фигура, молодец, многим мужчинам пример, а кому не нравится, так отпишитесь, не смотрите», «Сейчас только так можно поднять рейтинг) вот тоже думаю. Пора попу выкладывать)))🙈», «Ну кроме ж*пы, что ничего....? Серёж, ну правда надоело», «совсем совесть потерял», «иди ко мне, молю», «А почему только задом? Неуважительно», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что в сети бурно отреагировали на фото в Инстаграм Тарзана: на одном из своих выступлений Глушко лихо подхватил на руки брюнетку, правда, та оказалась не Королевой. Пользователи заговорили об «измене».

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».