Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше была солисткой поп-группы Nikita, продемонстрировала асану с любимой йоги прямо на подоконнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой личную страничку певицы в инстаграм.

«Мой кабинет, кинозал и йога-студия на ближайшее время. В какой части квартиры больше всего проводите время вы?», – подписала Кумейко свое фото.

В комментариях пользователи сети рассказали, где и чем занимаются на карантине, а также отвесили комплиментов экс-Nikita.

«Класс .. и просто, и красиво», «В спальне-офисе...Отличный лук!», «В моей кровати, конечно», «Вот это настоящая искусительница», «За рабочим столом и на диване😀 ну не постоянно конечно, но большую часть там.», «какая гибкость», «Упадешь, ты чего», «Настя, а ну слезай. Ты же высоты боишся», – отметили под фото Кумейко ее фолловеры в инстаграм.

Анастасия прогнулась в полумостике на подоконнике, примеряв новый обтягивающий костюм, который подчернул худую фигуру звезды. Волосы Настя Кумейко собрала туго на затылке, чтобы они не падали на лицо и плечи.

Напомним, что Анастасия Кумейко похвасталась смелым танцев у холодильника. Кумейко танцует в крохотном халате у себя на кухне возле холодильника, элегантно демонстрируя роскошные формы. Уточним, что все это происходит под песню MARUV «Это только между нами».

Обратим внимание, что поклонники звезды поспешили восхититься выходкой кумира.

Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко избавилась от белья и обнажила роскошные формы

А еще Politeka сообщала, что Экс-Nikita в прозрачном халатике посветила самым сочным, личные кадры