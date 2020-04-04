Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала необычный дерзкий образ во время съемок собтвенного шоу

Не так давно Анна заявила, что наконец-то у нее была возможность отснять собственное шоу, заняв главную роль на съемках. Певица не только успела создать, отснять и представить шоу во время карантина, но еще выпустила первый эфир и опубликовала новые фото со съемок, пишет Рoliteka.net.

Анна появилась с мелкими косичками и ярким макияжем на лице. При этом образ звезда дополнила спортивным нарядом – светлые джинсы-бойфренды с высокой талией и прозрачная серая кофта, под которой заметен черный лифчик. Ранее под похожим фото артистке посоветовали быть скромнее и не светить фигурой.

«А сейчас, я напишу два слова, которые изменят вашу жизнь в самоизоляции. Готовы? Designed survivor! Или «Последний кандидат» в переводе. Самый крутой сериал из всех, которые я посмотрела в последнее время!

Он реально нас спасает😂 и, конечно, любимое шоу на YouTube #КВАРТИРА69. Вы же посмотрели? Но что нам делать, когда сериал закончится 😱😱😱 Давайте в коментах у меня тут спасём друг друга и накидаем ещё крутых фильмов и сериалов 👇🏻», - написала Анна под постом.

Ранее певица напомнила о жарких днях, которые провела вместе с детьми и молодым возлюбленным. Так, на представленном кадре Анна без макияжа и с распущенными, чуть влажными волосами позировала на фоне красочного пейзажа у моря. Артистка скрыла глаза за солнцезащитными очками и удивила фигурой в купальнике с принтом в мелкий цветочек. При этом со стороны видно, как Аня втянула живот, чтобы скрыть недостатки фигуры.

Отметим, после отпуска звезда отправилась в зал, а также изменила режим питания, после чего похудела сразу на пару кг.

«Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес, а ты?», – написала Анна под стильным фото.

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