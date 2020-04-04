Получилось очень смешно и актуально!

Известная российская телеведущая, звещда тревэл-оу "Орел и решка" Настя Ивлеева решила в период карантина поупражняться в стихотворчестве

А компанию девушке составил знаменитый шоумен и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин, передает Politeka.

Правда, поэтический батл был проведен по всем правилам карантина, то есть через видеосвязь. Чтобы посмотреть запись, доскролльте вниз страницу.

Настя рассказала стих про туалетную бумагу. Приводим его неполный вариант:

«Я бумаженька туалетная, хоть двухслойная, хоть трехслойная,

Твоей ж*пки мечта заветная, без меня твоя жизнь неспокойная.

Поняла ты это не сразу, ведь годами я так страдала:

Ты ходила когда по магазу, на меня свой взор не кидала.

И пылились мы мирно с братишками, с полотенчиками бумажными,

Нас не баловали излишками, не считал нас народ важными.

И всегды была одна функция: ж*пу вытерли и утопили,

А теперь я почти Конституция, все соцсети мною завалили.

Собираю я тысячи лайков, футболисты меня пинают,

Я желаннее новых найков, на ковре со мной дети играют...».

Галкин остался в восторге от стиха Насти и подчеркнул, что его стиль немного отличается. В своем сочинении он пофилософствовал на тему, как бы себя вели на карантине великие поэты и мыслители прошлых веков.

«Рулон и гречку я купил, но ничего не сочинил»… – говорит Максим в ответ на стих Ивлеевой, а подытоживает свое сочинение вот такими словами:

«Ведь получилось у Шекспира на карантине выдать «Лира»,

И в изоляции Ньютон писал всемирный свой закон.

Мой вывод свеж и необычен: не обмельчал наш человек:

К удобствам человек привычен, всему виною – этот век.

В просторах наших интернета если бы мог Шекспир гулять,

Себя по**нушкой забавлять, не написал бы он «Макбета».

Если бы Байрон с Мэри Шелли все время в соцсетях сидели,

И если бы не свой закон, а Netflix бы открыл Ньютон,

И если бы поэт Петрарка сражался в танчики бы жарко,

Они бы так же, как и я, не написали них***».

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

В комментариях одни пользователи поддержали Настю, другие – Галкина, но была и третья категория, уверенная в том, что оба стихотворения просто в точку!

«Между вами тает лед, но Пугачева быть вместе не дает. Хоть в прямой линии зависнуть вдвоем, пока Элджей записывает альбом», «Настя 👍👍👍👍👍», «На самом деле, оба стиха ох***нные, но Настюшка выиграла эту карточку», «Макс просто разбил стихотворением паупау!!!!!», «Бомба!», «У Максима был шедевр. Но, Настя, ты тоже божественная. Мой голос за Макса», «Ору😂😂😂😂», – пишут под видео.

Напомним, карантин довел до отчаяния внука Пугачевой.

Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным выбрались на прогулку во время карантина.

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Максим Галкин похвастался архивным видео с детьми: "Лизу вообще не узнать".