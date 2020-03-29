Известный российский шоумен Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, поделился семейным снимком в сети

На кадрах дети и их звездные родители нарядились для прогулки в прохладном Подмосковье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!», – подписал Максим Галкин фото.

Фото вышло очень счастливым и уютным, о чем и написали поклонники примадонны и Галкин в комментариях.

«Спасибо, и Вам не хворать! Берегите себя и семью!», «Любимые мои, будьте здоровы и счастливы всегда!!», «Какие вы взрослые», «Алла само совершенство!!! Дети ягодки», «Такие вы приятные и любимые!!! Максим, чаще выкладывайте пожалуйста такие фото», – прокомментировали полклонники четы.

Нашлись и недоброжелатели, которые посоветовали им дома сидеть, а не гулять на свежем воздухе с семьей.

«Дома сидите», «Макс, бабушку свою береги, в группе риска», – написали они.

Напомним, что Максим Галкин ошарашил внешним видом в сети.

Российский шоумен и телеведущий записал несколько сториз в инстаграм, на которых показал свой запущенный вид, отросшие кучерявые волосы и второй подбородок. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

При чем, Галкин сам признается, что запустил себя и рассказывает о том, чем занимается на карантине.

«Ребят, сидя дома на карантине, знаете, до чего дошел уже? Что я пересматриваю передачи, в которых сам снимался! Это уже последняя стадия» – смеется шоумен.

Также он отметил, что под одной из программ, в которых он снимался, началось обсуждение того, настоящая ли водка была в его шоу.

«Конечно, это настоящая водочка! Если я говорю, что я пью водочку, то это – водочка! Я никогда не говорю неправду», – поделился Галкин.

Напомним, Пугачева и Галкин показали подросших детей, но на видео заметили опасную деталь.

Как сообщала Politeka, известный продюсер набросился на Пугачеву, Галкин не выдержал.

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Максим Галкин похвастался архивным видео с детьми: "Лизу вообще не узнать".