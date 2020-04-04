Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в грубой форме обратилась к подписчикам и предупредила их о мошенниках, которые действуют, прикрываясь ее именем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скоты, урод*, деби*ы. Я не знаю, как назвать этих мошенников, которые продолжают разводить украинцев в Facebook, спекулируя моим видео с розыгрышем авто. Который уже давно разыграли. Пожалуйста, не видитесь», - сказала она.

Также Никитюк лично пообещала отвечать каждому о том, что действуют мошенники. Кроме того, она записала отдельное видео, в котором обратилась лично в преступникам.

«А сейчас я хотела бы обратиться к тем самым мошенникам, которые наверняка видят все мои сторис и обращения. Пожалуйста, ребят, будьте людьми. Не разводите. Нас уже и так столько раз разводили. Давайте просто закроем эту тему, м?» - сказала ведущая.

Как сообщалось ранее, телеведущая Леся Никитюк поделилась яркими снимками в невидимом костюме.

Новые фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Леся сидит на кровати в обтягивающих шортах и топе бежевого цвета, который повторяет цвет кожи. Костюм подчеркнул тонкую талию Леси, ее подкачанные выразительные плечи. Звезда нанесла легкий мейк, в результате чего выглядит просто превосходно. Кстати, рядом с Никитюк на кровати сидит ее верный друг Рафаэль, который послушно позирует для фото.

Никитюк попросила своих поклонников выбрать, какая из фотографий им нравится больше. Менее чем за час фото звезды собрали более 40 тысяч лайков. Фанаты Никитюк не устают хвалить ее за внешний вид.

Напомним, что раздетая Никитюк показала, как ее моет в ванной другая женщина: "Хорошо протерла?".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, что прячет под тесной одеждой: "Прямо для журнала Лесин орех".

Также Politeka писала, что Никитюк в кожаных штанах похвасталась дерзким видом на кухне: "Тебе так скучно?".