Актриса не перестает веселить даже в таких условиях!

Звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару продолжает радовать своих поклонников забавными видео в невеселый период изоляции

Девушка то и дело размещает на своей страничке в соцсети забавные видео, в которых в сатирической форме показывает будни людей на карантине, передает Politeka.

Так, недавно Ирина опубликовала запись, на которой она якобы рыдает из-за того, что у нее закончилась туалетная бумага, и говорит, что «нет ничего хуже».

Новое видео получилось еще более смешным. В этот раз девушка представила целый мини-детектив, который можно назвать «В поисках туалетной бумаги».

Сначала мы видим ее в супермаркете, где она забирает с полки последний рулон бумаги и, оглядываясь по сторонам, уходит прочь.

Следующая локация – паркинг в доме. Она уже собирается идти в квартиру, но видит на сидении рулон, пытается спрятать его в багажник, но затем прячет под пуховик.

И третий «эпизод» – Ирина в квартире думает, куда бы понадежней спрятать заветную бумагу.

Лишь положив ее под подушку, актриса «засыпает» с улыбкой на лице.

Отметим, что звезда в какой-то мере копирует повадки белки из «Ледникового периода», которая носилась со своим жолудем до последнего.

Все это сопровождается музыкой из фильма «Розовая пантера».

«Detectivo la Divo Шел какой-то там день карантина, я развлекалась, как могла. Вы как, молодежь, балдеете?🤪», – подписала видео Сопонару.

«Ира, там рядом пакет гречки стоял! Вы пропустили его!))) Вернитесь, пока не забрал кто-то другой 😉😂😂😂 Супер видос))) вы моя любимая актриса 👍👍👍👍😂😂😂😂😂 Молодец, что не теряете чувства юмора 😉», «Ага! пришла из магазина и не помыла руки! 👮👮👮», «Ирочка, как же я восхищаюсь вами! Благодаря таким людям, как вы, легче пережить тяжёлые времена!🤗👍👍💋"Розовая пантера" подходит вам!😄👏👏👏🤗💋», «Ира верни бумагу, я первый ее увидел😉», – пишут в комментариях.

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