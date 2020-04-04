Джамала решила, что будет петь на Евровидении

Украинская певица Джамала выбрала песню для Евровидения-2020

На своей странице в Инстаграм звезда сообщила, что примет участие в песенном конкурсе этого года, передает Politeka.

Голосование завершилось, и певица решила петь песню «Arcade».

«Мои дорогие друзья! Я буду петь Аркаду. Я надеюсь, вам понравится моя версия этой прекрасной песни! Не пропустите мой домашний концерт Евровидение - 10 апреля!», – заявила украинская певица на своей странице в сети.

Также она отметила, что будет петь не только эту песню, но и свою «1944», с которой выиграла Евровидение-2016.

Поклонники певицы обрадовались этой новости в комментариях:

«Ура!», «Мы очень рады и безумно ждем 10 апреля», «Блин, жалко, что не Лорин», «Не можу дождаться», «OMG! Ждём 10 апреля, как своё день рождение», «Круто, ждем», «Да!».

Напомним, что мы писали о том, Джамала будет выступать на Евровидении-2020.

«Начиная с этой пятницы, на официальном YouTube-канале Евровидение будут проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, и победителей предыдущих конкурсов!», - рассказала Джамала.

Она добавила, что организаторы конкурса придумали еще одну фишку – победителям предложили спеть одну из песен-победителей Евровидения. Сама артистка будет выступать 10 апреля. Она исполнит свою победную песню «1944», а вот вторую песню предложила выбрать поклонникам.

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Как сообщала Politeka, Джамала не удержалась и показала, как выглядела до славы и денег, редкие кадры: "Гордость Украины!".

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