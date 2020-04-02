Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, опубликовала яркие фото

Новую фотосессию она запостила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На серии снимков певица одета в красное платье, которое подчеркивает ее округлившийся животик, джинсовую куртку с воланами и красную шляпу. Джамала не поленилась и сделала себе макияж, что придало фотосессии особой пикантности.

«Шел не знаю какой день самоизоляции, но очень хотелось наряжаться и быть красивой. И я нарядилась на выход к вам! Перед этим разобрав все шкафы с вещами, книгами, косметикой», - написала певица.

За час фото звезды собрали более 7 тысяч лайков. Поддержали Джамалу коллеги Надя Дорофеева и Юлия Санина, которые тоже оставили лайк под постом. Поклонники в восторге от нового образа звезды.

«Красивая», «Когда наводишь порядок в шкафах, то и в мыслях тоже получается порядок)», «Будьте счастливы и здоровы», «Классный образ. Красоточка! Вам очень к лицу», «Класс, такая весенняя Джамала», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джамала поделилась снимком в ярком красно-белом платье, джинсовой куртке и ботинках. Звезда в очередной раз засветила свой круглый животик. Артистка позировала на улице, стоя на балконе. Ветер развеивал ее волосы.

Напомним, что Джамала похвасталась переменами во внешности: «Губы стали больше и...".

Как сообщала Politeka, Джамала показала животик и поплатилась, ее секрет раскрыли: "Снова будет...".

Также Politeka писала, что Джамала удивила образом в балахоне с ошейником: «Вау! Какая красотка!».