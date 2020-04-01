Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, поделилась с поклонниками подборкой фильмов, которые она советует посмотреть

Пост с рекомендацией она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Полезную информацию она сопроводила фотографией, на которой стоит в широком платье, которое больше похоже на балахон, а также чокере-ошейнике. Певица широко улыбается и светиться от счастья.

«Уже говорила, что особое место в моих предпочтениях принадлежит фильмам, которые основаны на реальных событиях. В принципе, как и в музыке. Based on true story - то, что может меня сразу зацепить. В сегодняшней подборке следующие картины: Банкир, Побег из Претории; Просто помиловать», - рассказала Джамала.

Она добавила, что у всех этих фильмов общая тематика - толерантность, расизм в обществе и справедливость.

За час пост певицы собрал более 5,6 тысяч лайков. Поклонники в восторге от рекомендаций Джамалы и ее внешнего вида.

«Вау! Какая красотка! Берегите себя», «Могу слушать, как ты рассказываешь про фильмы и сериалы, вечность», «Только недавно с мужем заключили, что самые классные фильмы основаны на реальных событиях», - пишут пользователи сети.⠀

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