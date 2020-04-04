Популярная украинская модель Алла Костромичева рассказала своим подписчицам, что нужно делать на карантине

Пандемия китайского вируса поломала планы всем селебритис. Не остались в стороне и топ-модели, которые из-за отмены показов вынуждены ждать окончания карантина и как-то развлекать своих многочисленных поклонников, предает Politeka.

Например, ведущая популярного шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева отметила, что карантин – это время носить корсеты. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором в белом корсете, украшенном бисером, расчесывает свои роскошные локоны. При этом на лице модели – ни грамма макияжа, оно сверкает естественной красотой.

«Ритуалы. Карантин – идеальное время, чтобы носить корсет. Всем девочкам нужно играть, желательно в принцесс», – подписала она свой пост.

«Обожаю ❤️❤️❤️», «шикарные волосы😍», «Я тоже топлю за релакс и красоту🙂 а то много негатива развелось нынче в Инсте😂 Сейчас самое время релакса и удовольствий», «😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍красивая 😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Вы супер», «Блин, какие шикарные волосы! Алла красоточка», «На это можно смотреть вечно 😍», – пишут в комметариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Алла Костромичева оказалась в ловушке в Германии из-за введенного там чрезвычайного положения и закрытия воздушного пространства в Украине. Супермодель пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили за несколько часов до того, как в нашей стране вступили в силу ограничения по въезду из-за границы.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в смелом наряде выпустила на волю свою «хищницу».

Также Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" сняла всю одежду ради жаркой фотосессии в ванной.

А еще Politeka сообщала, что ведущая «Топ-модель по-украински разделась и устроила горячую фотосессию в бассейне.