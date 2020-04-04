Донька відомого українського політика Алла Добкіна в очікуванні закінчення карантину вирішила часу дарма не втрачати і поповнити свій гардероб Донька відомого українського політика

Дівчина відома своєю пристрастю до модних і красивих речам, які вміло поєднує, демонструючи бездоганний смак, передає Politeka.

Маючи ідеальну фігуру, над якою Алла постійно працює в спортзалі, вона може бути чарівною в будь-якій речі. Однак цього разу Добкіна показала шанувальникам щось незвичайне.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала кілька знімків, продемонструвавши обновку, – куртку-косуху з матеріалу, що імітує шкіру крокодила. У підписі до фото вона підкреслила, що це – виріб вітчизняного бренду. Ціна такої краси – три тисячі гривень.

До куртки Алла підібрала чорну футболку, світло-сірі джинси-скінні та великі сонцезахисні окуляри. Вона позує на природі, а також за кермом авто Мерседес Гелендваген.

У свою чергу користувачі зацінили не тільки зовнішній вигляд дівчини, але і відсипали компліментів автомобілю, в якому позує Алла.

«Куртка дуже стильна!», «Гелик рулить!», «Дуже гарна куртка 😍❤️», «Бомба», «Голівуд відпочиває😂», «А замість геліка уазик ?)», «Хороший уазик, прям як господиня», – пишуть у коментарях.

Не так давно Добкіна поділилася відео зі своїм сином Марком, який грає на піаніно.

«Юний музикант. Дідусю, нам такий потрібен на 2 рочки», - підписала вона публікацію. Відзначимо, що Михайло Добкін не стримався і відповів на звернення дочки, запропонувавши їй спочатку купити гітару. Алла відповіла, що можна і гітару.

Нагадаємо, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала зізнанням.

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