Светлана Лобода растрогала милыми домашними снимками со старшей дочерью и рассказала, как проводит время с детьми
Популярная украинская певица, которая в последнее время живет и работает в России, сейчас сидит дома на карантине. Как сообщает Politeka, в новом посте на своей странице в Инстаграм Лобода рассказала о том, что решила посвятить внезапно освободившееся время своим дочерям.
Как известно, певица воспитывает двух девочек: 8-летнюю Евангелину и Тильду, которой в мае исполнится два года.
Лобода опубликовала несколько домашних фото со своей старшей дочкой. На фото они сидят в обнимку на диване, и девочка крепко прижимается к маме, а на одном из снимков даже целует ее в щечку.
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«Представьте как счастливы ваши дети сейчас....сколько радости они получают от того, что вы рядом ....мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино ...чем занимаетесь вы?», - написала Лобода.
В комментариях люди массово умиляются семейным снимкам певицы.
«Невероятно красиво», «Вам очень идет этот цвет волос», «Боже, какие вы красивые. Евочка чудо, так радостно, что она сейчас рядом с Вами, а Вы рядом с ней», «Красавицы, столько тепла», «Копия мамы», «Красотки», - пишут люди.
Напомним, Лобода в крошечном купальнике показала, как развлекается с дочерью.
Как сообщала Politeka, Лобода без стыда посветила на камеру своими богатствами в крошечном топе.
Также Politeka писала, что Лобода на полу показала, как накачать формы мечты.