Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, заснял трогательное видео с их шестилетней дочкой Лизой

Как передает Politeka.net, комик опубликовал видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал, какую чудную игру затеяла его дочь на карантине (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Девочка построила "халабуду" из игрушек и детской лесенки, залезла внутрь и спряталась за самодельными занавесками. При входе в эту крепость висит колокольчик и объявление "потяни за веревку".

Когда к "шалашу" подошел Галкин с камерой, девочка отодвинула занавеску и позабавила смешным ответом, не пустив папу за порог.

"Карантин. Нет входóв никóму! 😷", - подписал юморист видео.

Забавная малышка умилила не только своего папу, но и толпы поклонников звездной семейки. Всего лишь за час пост собрал более 600 000 "сердечек".

"Нет входов папарациев😂"

"Папарациям нет входов 🙈"

"Классная девчушка Лиза!👍 столько в ней притягательности👏"

"Правильно, папарациям нечего нарушать личное пространство 😂"

"Лизонька прелесть😍"

"Куколка ❤️"

"Какая лапочка! 😂🔥"

Ранее мы сообщали, Галкин заснял как его с Пугачевой дети, двойняшки Лиза и Гарри, проводят "обряд изгнания вируса". Полумрак добавил процессу мистики.

Сначала малыши испили "волшебную воду" из кружки, а затем начали кружится вокруг "алтаря", приговаривая "раз, два три - вирус уйди!"

"Правильно, так его.😊"; "Какие же они классные💚 наверное это самые счастливые дети)"; "А можно подробную инструкцию?😂"; "Будем практиковать!!! 🔥"; "Можно обряд такой домой заказать?))). Именно в данном испонении🤗🤗🤗. Сразу видно - Мастера своего дела ☝️.👻", - писали в комментариях.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает