Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, заснял трогательное видео с их шестилетней дочкой Лизой
Как передает Politeka.net, комик опубликовал видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал, какую чудную игру затеяла его дочь на карантине (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
Девочка построила "халабуду" из игрушек и детской лесенки, залезла внутрь и спряталась за самодельными занавесками. При входе в эту крепость висит колокольчик и объявление "потяни за веревку".
Когда к "шалашу" подошел Галкин с камерой, девочка отодвинула занавеску и позабавила смешным ответом, не пустив папу за порог.
"Карантин. Нет входóв никóму! 😷", - подписал юморист видео.
Ужесточение карантина, падение доллара и масштабный пожар в Чернобыльской зоне - главное за ночь
Главная красотка "Танців з зірками" без стыда похвасталась идеальным видом сзади: "Милый ангел!"
ПриватБанк огорошил украинцев новыми жесткими мерами: "Занимать очередь до открытия..."
Спивак указал на ошибку власти с введением карантина: "в страну пустили..."
Забавная малышка умилила не только своего папу, но и толпы поклонников звездной семейки. Всего лишь за час пост собрал более 600 000 "сердечек".
"Нет входов папарациев😂"
"Папарациям нет входов 🙈"
"Классная девчушка Лиза!👍 столько в ней притягательности👏"
"Правильно, папарациям нечего нарушать личное пространство 😂"
"Лизонька прелесть😍"
"Куколка ❤️"
"Какая лапочка! 😂🔥"
Ранее мы сообщали, Галкин заснял как его с Пугачевой дети, двойняшки Лиза и Гарри, проводят "обряд изгнания вируса". Полумрак добавил процессу мистики.
Сначала малыши испили "волшебную воду" из кружки, а затем начали кружится вокруг "алтаря", приговаривая "раз, два три - вирус уйди!"
"Правильно, так его.😊"; "Какие же они классные💚 наверное это самые счастливые дети)"; "А можно подробную инструкцию?😂"; "Будем практиковать!!! 🔥"; "Можно обряд такой домой заказать?))). Именно в данном испонении🤗🤗🤗. Сразу видно - Мастера своего дела ☝️.👻", - писали в комментариях.
Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео
Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает