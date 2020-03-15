Російський співак Філіп Кіркоров виховує 8-річну доньку Аллу-Вікторію і 7-річного сина Мартіна-Хрістіна

Варто відзначити, що хлопчик росте справжнім красенем, у нього вже є власний аккаунт в Instagram, де він і ділиться періодично яскравими фото. Проте, швидше за все, все це активне життя дітей в соцмережах транслюється самим Філіпом. Про це пише Politeka.net з посиланням на його Instagram-пост.

Так на новому фото, син Кіркорова з'явився в стильному костюмчику і в життєствердній обстановці - на фото жовтих стін студії. Хлопчина позував у цвітастому, ніби з різних клаптиків, піджаку, джинсиках і кедах. При цьому зірковий нащадок впевнено дивився в об'єктив камери, сидячи на пуфіку.

Під знімком Мартіна-Христина маса коментарів:

«Який красивыййй😍, весь в тата ❤️»

«Мартіну потрібно в кіно зніматися з його зовнішністю 😍»

«Чудовий хлопчик!!! Сама чарівність!!! Захоплююся завжди!!!👏👏👏»

«Філя, сильно схожий на тата будь здоровий і щасливий.»

Сам хлопчик підписав свій знімок так:

«Неможливо піти від сонця, якщо воно всередині☀🐥🌟🦁🌼🍋».

Раніше Кіркоров позував в чомусь, що нагадує светр, а також помаранчевій футболці. Образ він доповнив білими штанами. Філіп з дітьми пішов на виставку, де дивився картини відомого художника. На кадрах можна побачити, як сімейство гуляє по галереї.

"Вирішили всією родиною перейнятися творчістю Сальвадора Далі і вирушили на виставку в Манежі - «Сальвадор Дали. Магічне мистецтво». щоб долучитися до почуття скільки прекрасного, так і сюрреалістичного... Хоча в житті і так багато сюра 🦠 Але діти отримали неймовірне задоволення і я навіть здивувався від їх глибоких питань про символах і знаках у творчості Дали і про його стосунки з Галою...👌🏼 Так масштабно художник ще ніколи в Росії не виставлявся. Так що вирушайте в Манеж! За мистецтвом! За прекрасним! Варто того!", - написав Кіркоров.

Фанати встигли подивитися ролик більше 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Філіп, привіт))) як же приємно бачити Вас разом з дітками, з татом, Марі Пилипівною і дядьком - Ви Неймовірні!!! Філіп, Ви Чудовий тато!!! Спасибі Вам Величезне за Красиві сторіс і відео, що показали нам цю Незвичайну виставку!!! Ми Вас Любимо!!!".

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