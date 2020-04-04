Російський співак Філіп Кіркоров здивував шанувальників несподіваним знімком під час карантину

Як передає Politeka.net, відповідний кадр зірка естради опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що співак зневажливо поставився до заходів безпеки, і замість маски і рукавичок волів шкіряну косуху, довгу сорочку і світлі джинси.

Шанувальники Кіркорова тут же відчитали його за такий проступок і нагадали про самоізоляцію під час епідемії.



Сам співак прокоментував свій знімок коротко: "ЛІФТоІЗОЛЯЦІЯ"

Крім того, деякі шанувальники артиста відзначили, що він схуд.

"Сиди вдома )", "Пилип, відмінно схудли. Років 15 скинули.", "Філіп, який несподіваний look 👍 Який же Ви неймовірний, напевно, ніколи не звикну до Ваших перевтілень і здатності дивувати", "Застряг чи що?" "Чому без маски", - писали в коментарях.





Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров і продюсер Яна Рудковська вирішили підтримати співвітчизників у період епідемії обнадійливим роликом.

На своїй сторінці в Instagram Рудковська опублікувала відео, на якому разом з Кіркоровим звертається до підписників.

«Говорить і показує Москва. Життя триває. Все чудово, що не бридко. А не бридко те, що чудово... Все буде добре, і ми це переживемо. Головне – не втрачати бадьорість духу, сяйво очі і віри в наше прекрасне майбутнє, що, в принципі, у нас не за горами», – заявив артист.

Але, не всі передплатники оцінили «виступ». Людям не сподобалося, що на темі хвороби зірки намагаються додати балів до своєї популярності.

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетувала на камеру: «50 відтінків чорного».

А ще Politeka писала, що Кіркоров приголомшив небезпечними розвагами з дітьми, сімейний відео: "Дівчинка безстрашна".

Також Politeka повідомляла, що Кіркоров вразив нестандартними розвагами, особисті кадри облетіли мережу: "Жінки не вистачає".