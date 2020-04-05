В таком образе его еще никогда не видели

Украинский телеведущий Юрий Горбунов похвастался забавным фото в сети

Юрий Горбунов и Катя Осадчая добросовестно проводят карантин дома. Ведущие рады, что могут больше времени уделить сыночку Ивану, которому месяц назад исполнилось три года, но пара по-прежнему предпочитает скрывать его лицо.

Не смотря на карантин телеведущие не могут оставить своих многочисленных поклонников без снимков и видео. Некоторые из них новые, а другие архивные. Так, Юрий Горбунов решил потешить своих поклонников забавным снимком в компании актеров "95 Квартала".

Так, в подписи к снимку Горбунов анонсировал свое участие в одном из номеров "Квартала 95" на шоу "Вечерний квартал".

На снимке Горбунов позирует в одних шортах перед Еленой Кравец, которая счастливо улыбается на камеру. На фото можно также увидеть актера студии "95 Квартал" Степана Казанина и украинского певца Павла Зиброва.

Горбунов выбрал забавный наряд для одного из юмористических номеров. Так, на нем можно увидеть "птичьи лапки" вместо туфлей, белые шорты и голову пеликана, которую он на себя натянул. При этом его торс остался обнаженным.

Пользователи сети с юмором восприняли перевоплощение Горбунова, написав ему множество комплиментов. Другие комментаторы посоветовали Горбунову поскорее уйти из Квартала, ведь это шоу уже давно изменилось:

"Юрий, квартал это дно уже( Уходите оттуда", "Горбунович горбунов😂", "Юра, что за костюм? Заинтриговали 😂", "🤣🤣🤣🤣🤣 супер 👍👍👍", " Этот лук меня порвал 🤣🤣🤣. Спасибо за эмоции👍👍👍".

Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".

Также Politeka писала, что Осадчая спустила с плеч платье и показала, чем привлекла Горбунова: "Настоящая красотка!".