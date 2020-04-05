Тепер зрозуміло, чому в обох такі гарні фігури

Українська телеведуча Катя Осадча і її чоловік Юрій Горбунов показали, чим займаються на карантині

Подружжя вирішило позайматися йогою і розмістили відповідний кадр в Instagram, передає Рoliteka.net.

На фото шоумен Юра Горбунов позує в білій футболці і чорних шортах, вставши на рожевий килимок. Артист склав руки на стегнах і посміхався в камеру.

У цей час Катя Осадча фотографувала, в тому числі і себе. На зірці - чорна маєчка з рожевими смужками тканини, а на шиї блищали золоті ланцюжки. На Каті не було макіяжу, вона посміхалася і виглядала свіжо.

Пара була у себе вдома, крім рожевого килимка і меблів, можна було помітити дитячий яскравий палас.

"Два йога, це більше одного!!", - підписав фото супург Осадчої.

За 15 годин пост Горбунова набрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Молодці!", "Ви прекрасні люди і це правда, особливо Ви Катруся. Я Вас обожнюю, і Ви Юра теж 👍🙏❤️", "Молодці!!! 🙏🙏", "Не йог я. Так, вийоживаюся просто.)))", "Така гармонійна пара 😍", "👍 Це так круто разом займатися тим, що подобається обом! 👏", "Що ви займаєтеся спортом", "Як Горбунову пощастило з такою жінкою", "Ви круті ❤️👏 це велике мистецтво жити в задоволенні один з одним 👏🔥❤️ "," Добре "," Катю, ви теж займаєтеся йогою, так Юра то напевно вже гуру йоги 😂😍", "Супер сімейка))", "Горбунятко 💝", "А можна пару уроків для початківців ??", "Знімок з вишки прикордонника", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча показала зворушливий вечірній знімок. Судячи з усього, зірка зробила знімок ввечері, коли її молодший син вже заснув. Телеведуча без макіяжу сиділа в обнімку з величезним ведмедем.

Нагадаємо, що Катя Осадча виставила в довгому розрізі свою гідність: "Краще не знайти".

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