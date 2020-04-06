Дочь легендарной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер показала, как выглядит дома на карантине

Свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. 18-летняя модель выбрала тесную маечку, которая едва прикрывает ее округлившиеся формы. Она не стала наносить макияж, вместо этого подкрасив лишь ресницы. Девушка выпятила вперед свою грудь и соблазнительно посмотрела в кадр. Пикантности образу добавили пухлые губы модели.

«Почти забыла про джинсы», - написала Кайя, вероятно намекая на то, что на карантине джинсы не нужны.

За день пост Кайи собрал более 378 тысяч лайков. Поклонники в восторге от ее внешности и фигуры.

«Вау», «Кукла», «Ты очень яркая и очень красивая», «Потрясающая», «Ты очень красивая», «Милый ребенок», «Ты ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер опубликовала страстное фото в купальнике, который практически не закрывал ее тело. На фото у модели были растрепанные волосы и уставший вид. Видны даже синяки под глазами. Возможно, Гербер сделала фото после вечеринки или долгих съемок. При этом девушка выглядела довольно дерзко и соблазнительно.

Стоит отметить, что дочь Кроуфорд не стесняется откровенных фотосессий. На ее страничке можно найти вполне взрослые снимки.

Напомним, что горячая дочь Синди Кроуфорд без белья показала, чем ее наградила природа: «Роковая красотка».

Как сообщала Politeka, Синди Кроуфорд поразила внешностью без макияжа: "как постарела".

Также Politeka писала, что роскошная Синди Кроуфорд поразила интимными фото домашних родов: "Сердце разбивается...".