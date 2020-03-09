18-річна Кайя, дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, приголомшила публіку пікантним знімком

Вона опублікувала фотографію в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото на дівчині-сукня з прозорої тканини. Груди моделі прикривають камені, якими оформлено сукню. Зазначимо, що на Гербер немає білизни, тому її лук виглядає дуже спокусливо. Додамо, що Кайї зробили незвичайну зачіску, а також намалювали виразні стрілки.

Раніше Кайя вже ділилася фотографією в цьому платті з модного показу. Це дизайнерське вбрання від відомого італійського бренду Miu Miu. В повний зріст наряд виглядає неперевершено.

Раніше ми писали, що красуня Кайя поділилася фотографією, на якій постала без верхнього одягу. Модель зняла своє відображення в дзеркалі, прийнявши досить нескромну позу: вигнула спинку, прикривши рукою оголені груди.

Як відомо, донька супермоделі, зірки 1990-х Сінді Кроуфорд незважаючи на юний вік вже відома і знана модель. Вона регулярно бере участь у показах, знімається в рекламі, з'являється на обкладинках модних журналів. Зазначимо, що Кайя дуже сильно схожа на свою зоряну мати.

Додамо, що Гербер дружить з багатьма популярними моделями. Так, нещодавно скандально-відома британська модель і актриса Кара Делевінь опублікувала знімок з Кайєю. На фото зображена сама Делевінь, а крупним планом зображена її нога, переплетена з іншою ногою.

«Так щаслива, що ми знайшли один одного», - підписала фотографію модель.

Як з'ясувалося, нога належала Кайї, яка, по всій видимості, дуже дружна зі своєю колегою по подіуму.

Нагадаємо, що Кайю Гербер застали за інтимним заняттям зі скандальною моделлю: пішла по дівчаткам.

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