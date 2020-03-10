Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер показала нове фото в Instagram
На знімку Кайя позує в те, що можна з натяжкою назвати сукнею, яке було чорного кольору. Воно практично не закривало її тіло. Білизна при цьому Гербер забула надіти. Волосся у дочки Сінді були розпатлане на фото. Дівчина показала своє тіло тільки по пояс. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити за півгодини більше 75 тисяч лайків. Також вони написали безліч коментарів, де хвалили зовнішність дівчини.
Як виглядали перші чоловіки Джолі, Еністон, Лопес та інших зірок: топ найефектніших фото
Павлик різко змінив імідж і порадував коханку перед весіллям: «Наречений-дідок»
Зірка «Величного століття» вразила «подружками» у вузькій майці: «Дала жару»
Престаріла Орбакайте вся в чорному приголомшила виглядом, друг Пугачової не стримався: показовий кадр
Раніше ми повідомляли, що 18-річна Кайя, дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, приголомшила публіку пікантним знімком.
На фото на дівчині-сукня з прозорої тканини. Груди моделі прикривають камені, якими оформлено сукню. Зазначимо, що на Гербер немає білизни, тому її цибуля виглядає дуже спокусливо. Додамо, що Кайе зробили незвичайну зачіску, а також намалювали виразні стрілки.
Раніше Кайя вже ділилася фотографією в цьому платті з модного показу. Це дизайнерський вбрання від відомого італійського бренду Miu Miu. В повний зріст наряд виглядає карколомно.
Повідомлялося, що донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер не знайшла нічого кращого, ніж прийти на світський захід в одному ліфчику і прозорій спідниці.
18-річна модель з Америки вибрала настільки відвертий наряд для церемонії нагородження британської премії Fashion Awards 2019, який пройшов в Альберт-Холі в Лондоні.
Катя Гербер одягла білу мереживну спідницю, крізь яку просвічувалися її ноги. Дівчина вирішила не надягати блузку, а обмежитися лише одним бюстгальтером. Для цього вибрала мініатюрний чорний ліфчик, прикрашений перловими деталями.
Нагадаємо, дочка Сінді Кроуфорд застали за інтимним заняттям зі скандальною моделлю
А ще Politeka писала, гаряча дочка Сінді Кроуфорд без сорому показала все, чим нагородила її природа
Також Politeka повідомлялося, що дочка Сінді Кроуфорд перевершила зоряну мати, оголившись на подіумі