Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер показала нове фото в Instagram

На знімку Кайя позує в те, що можна з натяжкою назвати сукнею, яке було чорного кольору. Воно практично не закривало її тіло. Білизна при цьому Гербер забула надіти. Волосся у дочки Сінді були розпатлане на фото. Дівчина показала своє тіло тільки по пояс. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити за півгодини більше 75 тисяч лайків. Також вони написали безліч коментарів, де хвалили зовнішність дівчини.

Раніше ми повідомляли, що 18-річна Кайя, дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, приголомшила публіку пікантним знімком.

На фото на дівчині-сукня з прозорої тканини. Груди моделі прикривають камені, якими оформлено сукню. Зазначимо, що на Гербер немає білизни, тому її цибуля виглядає дуже спокусливо. Додамо, що Кайе зробили незвичайну зачіску, а також намалювали виразні стрілки.

Раніше Кайя вже ділилася фотографією в цьому платті з модного показу. Це дизайнерський вбрання від відомого італійського бренду Miu Miu. В повний зріст наряд виглядає карколомно.

Повідомлялося, що донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер не знайшла нічого кращого, ніж прийти на світський захід в одному ліфчику і прозорій спідниці.

18-річна модель з Америки вибрала настільки відвертий наряд для церемонії нагородження британської премії Fashion Awards 2019, який пройшов в Альберт-Холі в Лондоні.

Катя Гербер одягла білу мереживну спідницю, крізь яку просвічувалися її ноги. Дівчина вирішила не надягати блузку, а обмежитися лише одним бюстгальтером. Для цього вибрала мініатюрний чорний ліфчик, прикрашений перловими деталями.

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