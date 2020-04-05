Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала новое фото в Инстаграм

На фото Сопонару позирует в шубке, под которой ничего нет. Ирина сидела в кресле и закинула ногу за ногу, белья под пятой точке тоже не оказалось. На фоне можно увидеть большое панорамное окно и больше ничего. Волосы актриса решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 8 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"А где то красное платье,что было на КВН ? Может порадуете фоточками в нем?", "Ира сейчас весна в природе и тепло ощущается,так ты решила еще больше разогреть фантазию людей)))", "Ты просто пушка ты такая красивая что просто невозможно сдержаться и признался тибё в этом!!", "О Боже, какая Вы прекрасная)".

Ранее мы сообщали, что звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару продолжает радовать своих поклонников забавными видео в невеселый период изоляции.

Так, недавно Ирина опубликовала запись, на которой она якобы рыдает из-за того, что у нее закончилась туалетная бумага, и говорит, что «нет ничего хуже».

Новое видео получилось еще более смешным. В этот раз девушка представила целый мини-детектив, который можно назвать «В поисках туалетной бумаги».

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