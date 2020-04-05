Популярную украинскую певицу Тину Кароль засняли перед съемкой шоу «Голос», когда она только готовилась к съемкам

Видео с нарезкой кадров опубликовали на фан-странице артистки, пишет Politeka. На видео видно, что Тина в ярком желтом платье с глубоким декольте выходит из гримерки в зал для съемок. Там она здоровается с Настей Каменских, а потом к ней подходит Дан Балан и целует ее три раза. Зрители в этот момент громко кричат от удовольствия.

Позже на других кадрах Тина общается с маленькой поклонницей, подводит ее к Балану, о чем-то говорит с ним и снова целует своего коллегу.

Как известно, за отношениями звездных тренеров шоу «Голос» зрители наблюдают уже второй год. С каждым разом Балан и Кароль подливают все больше и больше масла в огонь. До сих пор ни от одного из артистов не поступило внятного ответа об их романе. Они предпочитают эту тему не обсуждать, оставляя это в тайне. Правда, Кароль однажды призналась, что смущается рядом с Баланом.

Тем временем, в прессу просочилась информация о том, что Балан встречается со студенткой из Харькова. Правда, до этого артисту также приписывали роман с танцовщицей из его балета. С кем на самом деле встречается артист, он предпочитает скрывать. Вероятно, именно поэтому за ним так внимательно следят поклонники.

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