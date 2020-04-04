Відома співачка Тіна Кароль показала, як продовжує проводити час з коханим чоловіком

Цього разу співачці вдалося здивувати ніжними фото з єдиним сином Веніаміном. Як відомо, після введення карантину артистка залишилася разом з дитиною вдома на ізоляції, але це не завадило артистці записати новий альбом і влаштувати з сином найрізноманітніші розваги, повідомляє Politeka.

На представлених кадрах артистка з'явилася в домашньому вигляді – в сірій кофті з чорними вставками і розпущеним волоссям. При цьому щаслива Тіна вирішила показати, чим займається на ізоляції з сином – Веніамін похвалився майстерністю читання на англійській мові. Зіркова мама в свою чергу захопилася синочком і показала книгу, яку він читав.

Також раніше Тіна показувала, як із сином можна провести час з користю:

«Привіт! Як у мене справи – я на самоізоляції. Напевно, як і всі. Це тимчасова міра, яка допоможе врятувати життя мільйонів. Ось це просте правило – просто залишатися вдома. І тим більше, це прекрасна можливість приділити увагу своїм рідним і близьким», - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль позує разом з улюбленим чоловіком – сином Веніаміном. Дитина зробив саморобний плакат із закликом залишатися вдома під час епідемії вірусу з Китаю.

До цього ми писали про те, що Тіна Кароль приміряла на себе стильний лавандовий наряд, склавши конкуренцію Вірі Брежнєвій.

Кращі кадри Тіни з останніх зйомок з'являються на офіційному фан-акаунті Тіни. На цей раз шанувальники представили вбрання зірки, який також одягала і Віра Брежнєва. Фанати запропонували порівняти два способу артисток і вибрати найкращий.

Співачки позували в лавандовом вбранні довжиною в підлогу, повністю розшитому паєтками і прикрашене чорними смугами на зоні декольте і без бретелей. При цьому волосся зірок розпущені, а на обличчях яскравий макіяж.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

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