Українська співачка Тіна Кароль здивувала своїх шанувальників на пісенному конкурсі "Голос країни"
Як повідомляє Politeka.net Тіна Кароль не втомлюється розпалювати бурхливу фантазію своїх шанувальників. У популярному пісенному шоу "Голос країни" давно гуляють чутки про романтичні стосунки між Тіною Кароль та її колегою за суддівським кріслом Даном Баланом.
Фанати співачки також не втомлюються підтримувати Тіну Кароль і Дана Балана. На фанатських сторінках в Instagram часто з'являються їхні спільні фото і відео. Цього разу їх шанувальники в соціальній мережі Instagram показали чергове відео за участю зоряної пари.
Також раніше Тіна показувала, як із сином можна провести час з користю:
«Привіт! Як у мене справи – я на самоізоляції. Напевно, як і всі. Це тимчасова міра, яка допоможе врятувати життя мільйонів. Ось це просте правило – просто залишатися вдома. І тим більше, це прекрасна можливість приділити увагу своїм рідним і близьким», - зазначила вона.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль позує разом з улюбленим чоловіком – сином Веніаміном. Дитина зробив саморобний плакат із закликом залишатися вдома під час епідемії вірусу з Китаю.
Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.
Як повідомляла Politeka, Кароль показала, як досягти ідеальних форм тренуваннями: буде худіша Лободи.
Також Politeka писала, що Кароль закружляло Балана в спокусливому танці, той не втримався: "Втрачаємо хлопця, поплив...".