Українська співачка Тіна Кароль здивувала своїх шанувальників на пісенному конкурсі "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net Тіна Кароль не втомлюється розпалювати бурхливу фантазію своїх шанувальників. У популярному пісенному шоу "Голос країни" давно гуляють чутки про романтичні стосунки між Тіною Кароль та її колегою за суддівським кріслом Даном Баланом. 

Фанати співачки також не втомлюються підтримувати Тіну Кароль і Дана Балана. На фанатських сторінках в Instagram часто з'являються їхні спільні фото і відео. Цього разу їх шанувальники в соціальній мережі Instagram показали чергове відео за участю зоряної пари.

Як виявилося на шоу прийшла мама Дана Балана, яка виступила на сцені проекту. Закінчивши свій виступ вона підбігла до свого зоряного сина і міцно обняла. Після цього вона хотіла зробити те ж саме з Тіною, але співачка відвернулась та не помітила цього, адже була зайнята іншою справою: виписувала лящів бідному реперу Потапу.
 
Монатік вирішив врятувати стан справ і вирішив обійняти жінку замість Тіни, поки співачка продовжувала розборки з Потапом, ігноруючи маму Балана. А як же перше знайомство? Схоже воно було зірване. Схоже воно було зірвано, адже дівчина отримувала задоволення від гри із Потапом".
 
"Вона хотіла обійняти Тіну, але та била Потапа, а Монатік вчасно зрозумів, що потрібно виправити ситуацію😂👌🏻", - сказано у підписі до відео.

View this post on Instagram

Она хотела обнять Тину, но та била Потапа, а Монатик вовремя понял, что нужно исправить ситуацию😂👌🏻 • • • #дантина #тинакароль #данбалан #любовь #дантина #фантина #данбалан #тинакароль #дантина #fantina #danbalan #tinakarol #dantina #fantina #fandanbalan #никтоничегонеподдерживает #взгляды #голоскраїни10

Популярні новини зараз

"Дихати нічим": різкий сморід накрив Київ, українці забили тривогу, що відбувається

Травесті-діва Монро приголомшила зовнішністю без макіяжу і перуки: "неможливо впізнати"

Весілля Тіни Кароль і Дана Балана, зірка засвітила розкішну каблучку: "Твій чоловік!"

Співак вказав на помилку влади із введенням карантину: "у країну пустили..."
Показати ще

A post shared by DanTina✨❤ (@dantina_foreverr) on

Також раніше Тіна показувала, як із сином можна провести час з користю:

«Привіт! Як у мене справи – я на самоізоляції. Напевно, як і всі. Це тимчасова міра, яка допоможе врятувати життя мільйонів. Ось це просте правило – просто залишатися вдома. І тим більше, це прекрасна можливість приділити увагу своїм рідним і близьким», - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль позує разом з улюбленим чоловіком – сином Веніаміном. Дитина зробив саморобний плакат із закликом залишатися вдома під час епідемії вірусу з Китаю.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

Як повідомляла Politeka, Кароль показала, як досягти ідеальних форм тренуваннями: буде худіша Лободи.

Також Politeka писала, що Кароль закружляло Балана в спокусливому танці, той не втримався: "Втрачаємо хлопця, поплив...".