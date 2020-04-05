Як виявилося на шоу прийшла мама Дана Балана, яка виступила на сцені проекту. Закінчивши свій виступ вона підбігла до свого зоряного сина і міцно обняла. Після цього вона хотіла зробити те ж саме з Тіною, але співачка відвернулась та не помітила цього, адже була зайнята іншою справою: виписувала лящів бідному реперу Потапу.

Монатік вирішив врятувати стан справ і вирішив обійняти жінку замість Тіни, поки співачка продовжувала розборки з Потапом, ігноруючи маму Балана. А як же перше знайомство? Схоже воно було зірване. Схоже воно було зірвано, адже дівчина отримувала задоволення від гри із Потапом".

"Вона хотіла обійняти Тіну, але та била Потапа, а Монатік вчасно зрозумів, що потрібно виправити ситуацію😂👌🏻", - сказано у підписі до відео.