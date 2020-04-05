Супруга российского шоумена Александра Реввы Анжелика поздравила подругу с Днем рождения засветив пикантное фото
Как сообщает Politeka.net, Анжелика Ревва очень образованная и говорит на нескольких языках. К тому жена Пирожкова очень хозяйственная и знает как устроить для мужа отдых после рабочего дня. Кроме того, она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает фото из повседневной жизни, а также снимки с работы и профессиональных фотоссесий.
В этот раз она показала снимок на котором позировала в компании приятельницы. Обе девушки выглядят божественно в своих экстра-коротких нарядах, которые позволяют пользователям сети увидеть их "гордость" во всей красе.
Так, на снимке жена Пирожкова восхищает соблазнительным и стильным луком total black - она позировала в черном мини-платье и туфлях на высоком каблуке. Платье настолько короткое, что ее длинные ноги стали главным героем снимка - от них просто невозможно оторвать свой взгляд. Кроме того, изюминкой образа стало глубокое декольте, которое подчеркивает красоту ее форм.
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Ее подруга выбрала схожий наряд, но подчеркнула его белым кардиганом. Девушки буквально излучают счастье, ведь весело улыбаются на камеру. Такие жгучие красотки любого мужчину могут свести с ума.
"Моя любимая крошка с Днем рождения", - подписала Анжелика Ревва.
К сожалению пользователи сети не имеют возможности оставить свои комментарии под соответствующем снимков, ведь его Анжелика Ревва засветила в своем личном Instagram-Stories.
Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».
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