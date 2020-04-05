Супруга российского шоумена Александра Реввы Анжелика поздравила подругу с Днем рождения засветив пикантное фото

Как сообщает Politeka.net, Анжелика Ревва очень образованная и говорит на нескольких языках. К тому жена Пирожкова очень хозяйственная и знает как устроить для мужа отдых после рабочего дня. Кроме того, она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает фото из повседневной жизни, а также снимки с работы и профессиональных фотоссесий.

В этот раз она показала снимок на котором позировала в компании приятельницы. Обе девушки выглядят божественно в своих экстра-коротких нарядах, которые позволяют пользователям сети увидеть их "гордость" во всей красе.

Так, на снимке жена Пирожкова восхищает соблазнительным и стильным луком total black - она позировала в черном мини-платье и туфлях на высоком каблуке. Платье настолько короткое, что ее длинные ноги стали главным героем снимка - от них просто невозможно оторвать свой взгляд. Кроме того, изюминкой образа стало глубокое декольте, которое подчеркивает красоту ее форм.

Ее подруга выбрала схожий наряд, но подчеркнула его белым кардиганом. Девушки буквально излучают счастье, ведь весело улыбаются на камеру. Такие жгучие красотки любого мужчину могут свести с ума.

"Моя любимая крошка с Днем рождения", - подписала Анжелика Ревва.

К сожалению пользователи сети не имеют возможности оставить свои комментарии под соответствующем снимков, ведь его Анжелика Ревва засветила в своем личном Instagram-Stories.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

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