37-річна домогосподарка і бізнесвумен Анжеліка Ревва, дружина російського співака і коміка Артура Пирожкова, здивувала архівним знімком, спокусивши тисячі сердець

Як відомо, красуня з вірменськими коріннями ще в 2007 році стала дружиною гумориста, резидента «Comedy Club» Олександра Ревви (справжнє ім'я Пирожкова). У шлюбі в них народилося дві дочки Аліса і Амелі. Анжеліка часто ділиться сімейними знімками. Але не забуває дівчина й про себе: завжди елегантна, яскрава, з млосним поглядом і загадковою посмішкою.

Цього разу дружина Пирожкова вирішила похвалитися архівним фото, опублікувавши його в своєму мікроблозі в Інстаграм, передає Politeka.net. Розкута і принадна, Анжеліка постала по груди у воді, блиснувши неосяжними "пагорбами", обтягнутими білою тканиною купальника. В кадрі видно, що під водою дівчина розставила ноги і сидить в позі "лотоса".

Примітно, що у Анжеліки тоді була незвичайна зачіска: світлі локони заплетені в африканські косички. Засмагла красуня зухвало дивиться в об'єктив, відкривши рот у широкій посмішці.

"Се*с або є в людині...або є 😂😂😂😂 Пішли архіви.... А ви дістали свої альбоми?", - підписала фото Ревва.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати кадр, порівнюючи Анжеліку то з амазнокою, то навіть з персонажем Дейенеріс Таргаріен із серіалу "Гра престолів".

"Автозагар ,- це не се*с!)" - "автозасмаги в моєму житті не було)) я смуглянка 😂"

"🔥Спочатку я побачила Алісу!😊🤗 #мамадочка"

"Який жах"

"Дика Амазонка 👍👍"

"Гарна дівчина!!! 😍😍😍"

"щось є в цьому фото 😊"

"Ягідка😍"

"Мати драконів🌸🌸"

"Це зараз смішно, а раніше це було найкрутейшество!👍🤪"

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова зізналася, що прстрастилась до перегляду серіалів на карантині, чого ніколи не робила до цього. Красуня виставила фото у домашньому образі: ніжно-рожевому худі з мінімумом косметики на обличчі.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».

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