Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала новое фото в Инстаграм
На фото Кухар позирует в полосатом легком летнем платье, которое приподняла, чтобы не испачкать в мутной воде, в которой она стояла. Екатерина позировала возле большого слона и держала в руке черпак и щетку, которой, видимо, мыла животное. Балерина позировала прямо возле хобота слона, а возле него можно увидеть ухо еще одного. На фоне заметна различная растительность. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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"Я думаю это воспоминание в сердце навсегда", "Катя, сколько слон заплатил за купание?))", "С ума сойти как это круто", "Это просто обалдеть!Только наша Катруся могла залезть в воду и купать слона,чудо а не девчушка", "Такие милашки".
Ранее мы сообщали, что муж примы-балерины Екатерины Кухар, звезды "Танцев со звездами", Александр Стоянов показал в Инстаграм, чем занят с женой.
На кадрах Александр в одних штанах подтягивается за перегородку, которая находится у потолка. Правда смог он сделать это только один раз. Кухар видно не было, она снимала происходящее на видео и подгоняла Стоянова.
"А вы делаете утром зарядку?", - написала Кухар под кадром.
Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" показала, чем занимается с мужем в постели
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