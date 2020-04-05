Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула роскошным телом в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Время сауны», - коротко говорится в сообщении.

Так, мокрая девушка позирует после посещения процедуры в одном белье и черно-белой шапке, демонстрируя роскошное тело на камеру.

Однако поклонники Горовой остались без возможности что-либо сказать, поскольку фотографией звезда решила поделиться в Сторис.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала свою текущую форму в лосинах и коротком спортивном топе.

Наталья Горовая уже длительное время занимается похудением. Она изменила питание и начала ходить в зал еще до карантина. Сейчас она часто тренируется дома и демонстирует результаты своих тренировок.

Так, в этот раз юная красотка показала уже плоский живот и талию, которой ей удалось добиться после отпуска в Мексике.

Тогда, отметим, она всем пожаловалась на свою «фигуру женщины».

Горовая потрясла прелестями на камеру, размахивая руками в разные стороны, чтобы лучше было видно ее форму. На кадрах можно заметить, что дочь Потапа совсем без макияжа, а верх ее тела без одежды – один лишь спортивный лифчик.

«В какой половине дня вам проще тренироваться?», – спросила она у фолловеров.

Напомним, дочь Потапа показала фигуру в бикини и удивила переменами во внешности

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