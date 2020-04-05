Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в новом образе в Инстаграм

На фото Могилевская позирует в свадебном платье с поясом на талии. Волосы у Натальи были распущены, а образ она дополнила большой фатой. Верхняя часть платья была прозрачной. Певица позировала на фоне двери. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Свадьба в эфире 1+1. Как Вам? Кто смотрел?", - написала Наталья.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ваааааааааууу, какая же вы красивая! Вам очень идёт это платье!)", "Ты просто супер!!!", "Я уже 7 лет не смотрю телевизор , не трачу время зря", "Такая трогательная, невероятная!!", "разбивает мне сердце каждый раз", "я пропустила, блин а повтор будет, супер, когда это было?", "Вы под венец?", "Натали, это очень неожиданно. Вы как всегда самая самая".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Наталья Могилевская показала интересное видео в Инстаграм.

На видео Наталья сидит на полу и поет песню "Ах, зима моя, ты, зима...". Она показала себя в кофте или платье, неизвестно, так как нижняя часть не было видно. На фоне можно увидеть камин, а также окно и природу за ним, которую показала Могилевская.

Напомним, Могилевская поразила фото крупным планом

А еще Politeka писала, что Могилевская с увеличенной грудью порвала всех прямо на сцене

Также Politeka сообщала, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» выпятили свою гордость на глазах у Могилевской



