Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2019», показала роскошное тело в топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в машине в расстегнутой курточке и топе с вырезом, выставив напоказ роскошное тело. На глазах у Паши очки, которые она снимает и дарит поклонникам воздушный поцелуй.

«На пробежку. Завтра уже не побегаем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники Маргариты Паши не смогли ответить своему кумиру, поскольку кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что украинская модель Маргарита Паша показала горячий кадр в Инстаграм.

На фото Паша позирует в кожаных штанах и пиджаке, под которым ничего нет. Маргарита приоткрыла его руками, чтобы посветить своей грудью. Ширинка на штанах у нее тоже была расстегнутой. Модель решила оставить волосы собранными в хвост, а на фоне можно увидеть белую стену.

Маргарита ответила на вопрос под фото, какие у нее параметры. Как оказалось, у Паши - 89, 60, 90.

Фанаты не смогли прокомментировать или поставить лайки публикации. Все из-за того, что модель опубликовала фото в сторис.

Ранее мы сообщали, что модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украины 2019», показала роскошное тело в облегающем топе.

Напомним, скандальная Мисс Украина сняла одежду и показала, чем заработала титул

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