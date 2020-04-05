Известная телеведущая Анфиса Чехова показала яркий образ в Инстаграм

На фото Чехова позирует в кожаном платье. Образ Анфиса дополнила распущенными волосами и внушительными серьгами. Телеведущая стояла возле двери и положила одну руку на бок, где был пояс, который подчеркнул ее талию. На фоне ничего не было видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прическа огонь", "Видела вашу одежду, это просто бомба, абсолютно согласна с вами", "Какая вы красивая", "Кажется сейчас все в ожидание решения ситуации... Конечно, порадовать себя покупками хочется, только финансово период нестабильный и это останавливает", "Шикарное платье, заказывала у вас костюм , мне очень понравился и качество супер".

Ранее мы сообщали, что популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как занимается йогой.

Звезда опубликовала видео, на котором предстала в обтягивающем костюме для занятия спортом. Артистка была облегающем топе и леггинсах с прозрачными вставками. Волосы красотка убрала в высокий пучок, чтобы те не мешали.

Телеведущая предстала в нескольких позах йоги, всячески изгибаясь и демонстрируя спортивную подготовку. Формы звезды стоят похвал.

Напомним, Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике

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